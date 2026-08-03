Запуск "еАкцизу" можуть вчергове відтермінувати через ризик недотримання термінів Мінцифрою – Гетманцев

Запуск системи "еАкциз" в Україні може бути вчергове відтермінований через ризик недотримання термінів з боку Міністерства цифрової трансформації, вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми відчуваємо, що Мінцифри не зможе зробити це 1-го листопада... Ми, безперечно, не будемо підставляти бізнес і бюджет, і, напевно, нам доведеться переносити це все", – зазначив очільник комітету під час розмови з медіа "Шелтер".

За його словами, строки впровадження системи та її подальшого перенесення на 1 листопада подавало саме Мінцифри. Проте під час зустрічей із представниками бізнесу з’ясувалося, що програмне забезпечення для тестування надано не повністю або воно працює неналежним чином.

Гетманцев додав, що нардепи очікують від оновленої команди Мінцифри конкретних пропозицій щодо остаточних строків запровадження системи.

Як повідомлялося, Мінцифри у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначили, що спільно з Мін’юстом, Державною податковою службою (ДПС) та Держмитслужбою (ДМС) працюють відповідно до визначених законодавством строків і мають усі передумови для впровадження функціоналу "еАкцизу" до 1 листопада 2026 року.

Згідно з даними Мінцифри, запланований функціонал охоплюватиме повний життєвий цикл електронної акцизної марки, а також інтеграцію з інформаційними системами відомств і бізнесу через API.

Повідомлялося, що станом на 1 липня 2026 року у системі зареєстровано 434 найбільші гравці ринку, а з 14 липня розпочато бета-тестування сервісів зі сплати акцизного податку, яке триватиме до 11 жовтня 2026 року.

Запуск "еАкцизу" мав відбутися раніше, однак наприкінці 2025 року парламент переніс терміни впровадження системи на 10 місяців через неготовність системи та заклики бізнесу.