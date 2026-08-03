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Економіка

"Дія.Картка" стала доступна для "дитячих" виплат – Мінсоцполітики

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"Дія.Картка" стала доступна для "дитячих" виплат – Мінсоцполітики
Фото: Мінсоцполітики

Допомогу для догляду за дитиною до одного року та "єЯсла" можна отримувати на спеціальний рахунок "Турбота про дитину", відкритий у межах "Дія.Картки", повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Згідно з повідомленням міністерства, відкрити рахунок можна в застосунку одного з банків-партнерів: ПриватБанк; мonobank; А-Банк; Sense Bank; банк "Кредит Дніпро".

"Обрати "Дія.Картку" можна під час особистого звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноваженої особи територіальної громади. Під час звернення за допомогою для догляду за дитиною до одного року та "єЯсла" повідомте спеціалісту, що хочете отримувати виплату є на "Дія.Картку". Якщо картку зі спеціальним рахунком "Турбота про дитину" ("Дія.Картка") вже відкрито, спеціаліст підтягне її в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), і рахунок автоматично додасться до заяви", – розповіли в міністерстві.

Зазначається, що під час особистого звернення можна обрати й інший варіант: отримувати виплату на спеціальний рахунок в Ощадбанку, який відкриє ПФУ; або отримати допомогу на той рахунок, на який отримуєте іншу допомогу (якщо така є).

"Допомога для догляду за дитиною до одного року, "єЯсла", "Пакунок малюка", "Пакунок школяра" є цільовими. Це означає, що кошти можна використати лише на визначені товари та послуги для дітей. Розрахуватись цими коштами можна у торговельних точках, які працюють за відповідними МСС-кодами", – нагадали у відомстві.

Із переліком МСС-кодів можна ознайомитись у розділі "Питання і відповіді щодо допомог сім’ям з дітьми" за посиланням: https://www.msp.gov.ua/otrymuvacham-soc-pidtrymky/simyam/pytannya-vidpovidi-shchodo-derzhavnykh-dopomoh

#дія_картка #єясла #дитячі
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