Три нових дилерських центри автобрендів Peugeot, Citroen та Opel відкрито в Житомирі

Три нові дилерські центри автобрендів концерну "Stellantis Україна" – Peugeot, Citroen та Opel – відкрились в Житомирі у складі автомістечка "Полісся Авто Плюс", повідомила пресслужба офіційного представника концерну "Stellantis Україна".

"Нові дилерські центри виконано відповідно до стандартів і вимог брендів. Йдеться не лише про сучасний дизайн та оформлення, а й про дотримання нової концепції презентації автомобілів: певні моделі представлено у власних тематичних зонах, є можливість роздивитися та дослідити автомобіль з усіх ракурсів", – йдеться у пресрелізі.

Крім того, в автосалонах можна отримати послуги кредитування або оформлення лізингу.

Як повідомляє пресслужба, автомістечко "Полісся Авто Плюс" розташовано на одній з ключових автомобільних магістралей Житомира, має зручні виїзди на заміські траси, що допоможе залучити клієнтів з найближчих населених пунктів, зокрема з Бердичева, Коростишева, Звягеля, Коростеня.

"Ми бачимо великий потенціал Поліського регіону та впевнені, що завдяки вигідному розташуванню, сучасній інфраструктурі й високим стандартам обслуговування цей автомобільний комплекс стане одним із ключових центрів для подальшого розвитку наших брендів в Україні", – цитується в пресрелізі директор "Stellantis Україна" Руслан Акімов.

Офіційний представник концерну – компанія "Пежо Сітроен Україна" – представляє бренди Peugeot, Citroеn, Opel, DS Automobiles, Jeep.

У 2025 році автобренди компанії зменшили свою частку на ринку нових легкових і легких комерційних автомобілівУкраїни до 6,83% із 8,6% в 2024 році.

На початок 2026 року бренди "Stellantis Україна" було представлено близько 80 офіційними дилерськими центрами майже по всій країні. З 2015 року концерн впроваджує мультибрендовий підхід, за якого один партнер може представляти від двох до п’яти брендів одночасно.

ТОВ "Полісся Авто Плюс", за даними ресурсу YouControl, зареєстровано 30 січня 2025 року зі статутним капіталом 200 тис. грн. Власниками у рівних частках (по 25%) є жителі Житомирської області Сергій та Катерина Машковські та жителі Вінниці Сергій і Світлана Присяжнюки.