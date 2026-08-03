Легалізованих водіїв таксі – 5,5%, річні втрати держави – близько 4,5 млрд грн на рік – дослідження KSE

Активними водіями таксі в Україні є близько 112 тис. осіб плюс ще приблизно 60 тис. виконують замовлення нерегулярно, тоді як частка легалізованих водіїв серед них складає приблизно 5,5%, і в цілому через таку неформальна зайнятість до державного бюджету України щороку не надходить близько 4,5 млрд грн, йдеться у дослідженні економічних ефектів реформи ринку ride-hailing в Україні Київської школи економіки (KSE).

Дослідник Urban Research Center (КШЕ) Максим Терзі під час "круглого" столу "Результати дослідження економічних ефектів реформи ринку ride-hailing в Україні", організованого Європейською бізнес асоціацією минулого тижні, повідомив, що протягом 2025 року в Україні було здійснено приблизно 235 млн поїздок, що на 15 млн, або майже 7%, більше, ніж у 2024 році.

За його словами, за середньої вартості однієї поїздки на рівні 196 грн загальний оборот ринку оцінюється приблизно у 46 млрд грн, або близько $1 млрд.

"Ринок концентрований у кількох цифрових платформах, а отже держава може охопити більшість поїздок через обмежену кількість точок взаємодії ", – додав Терзі.

Згідно із дослідженням, найбільші платформи – Uklon і Bolt – разом займають близько 85% ринку. Частка Uber упродовж останніх років скоротилася приблизно до 7%, тоді як решта 8% припадає на локальні цифрові платформи, традиційні служби таксі та інших учасників ринку.

У дослідженні зазначається, що до ліцензійних відомостей внесено близько 9,5 тис. автомобілів, допущених до здійснення пасажирських перевезень, що й виводить на частку легалізованих водіїв близько 5,5%.

На думку Терзі, Україні слід запозичити від інших моделей реформи таксі машинну перевірку водія та авто через API, створити єдиний реєстр водіїв і транспортних засобів, відповідальність платформи за допуск та автоматичний облік доходів і утримання податку, також прозорість алгоритмічних рішень та блокуваннь.

Водночас у дослідженні пропонується, щоб правила щодо реєстрації, безпеки, страхування, даних та платформ залишилися загальнодержавними.

Зазначається, що на практиці має запрацювати єдиний реєстр та API, що передбачає автоматичну перевірку сертифіката, авто техконтролю та страхування без ручного дублювання даних. Також допуск через платформу, де вона не передаватиме замовлення водію без чинних документів і блокуватиме доступ після їх витрати. До інших чинників має увійти захист пасажира та перехідний запуск.

За словами Терзі, ризик несприйняття реформи водіями найбільше залежить від фіксованих витрат, які вона несе для них, де переважну частину формує страхування.

Згідно з даними дослідження, активний водій виконує близько 2 тис. поїздок на рік, тому витрати на сертифікат, технічний контроль і страхування, будуть відносно невеликими в розрахунку на одну поїздку.

Водночас спорадичний водій здійснює близько 200-400 поїздок на рік, тому аналогічні фіксовані витрати матимуть у декілька разів більший вплив на прибутковість його роботи.

У КШЕ навели приклад, що орієнтовна вартість страхування може становити 20-45 тис. грн на рік.

У дослідженні наведено три сценарії реалізації реформи ринку таксі: песимістичний, базовий та оптимістичний. Песимістичний сценарій передбачає функціонування реєстру лише наприкінці 2028 року, високі витрати на виконання вимог, насамперед страхування, складний механізм сертифікації та повільну легалізацію. У такому разі частина водіїв залишить ринок або відкладе перехід у легальний сектор, у 2030 році легально працюватиме близько 70% водіїв, кількість поїздок зменшиться до 228,5 млн із середнім чеком 370,4 грн, а бюджет отримає 5,9 млрд грн.

Базовий сценарій передбачає запуск реєстру протягом 2027 року та його стабілізацію на початку 2028 року, помірні витрати та просту сертифікацію. За такого сценарію до 2030 року легально працюватиме близько 83% водіїв, кількість поїздок відновиться до 244 млн із середнім чеком 341 грн, що принесе бюджету 6,9 млрд грн.

Оптимістичний сценарій передбачає, що у 2030 році частка легальних водіїв становитиме 90%, число поїздок зросте до 264,7 млн за середнього чеку 337 грн, а бюджет отримає 8,04 млрд грн.

Перший заступник міністра відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач під час круглого столу зазначив, що державі важливо забезпечити єдині правила роботи на ринку таксі, легальну діяльність усіх водіїв, безпеку автомобілів та страхування всіх поїздок.

За його словами, наразі законопроєкт перебуває на погодженні з органами державної влади.

"Я говорив вже з деякими депутатами комітету. Тому я думаю, що у нас точно є розуміння, що цей закон на часі, і ми повинні з ним працювати", – додав Деркач.

У свою чергу генеральний менеджер Bolt Сергій Павлик наголосив на зацікавленості компанії у повному врегулюванні ринку таксі та легалізації всіх водіїв. За його словами, важливо забезпечити такий рівень регулювання, який дозволить зберегти якість сервісу для всіх учасників ринку.

Він також зазначив, що реформа насамперед має стосуватися безпеки пасажирів і справедливих умов роботи для всіх учасників ринку.

"Як вже було зазначено, це дійсно у першу чергу питання безпеки і питання справедливості", – уточнив Павлик.

Деркач раніше висловлював думку, що ухвалення Верховною Радою 9 червня закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах дозволить надалі прийняти законопроєкт щодо реформування ринку таксі в Україні.

Провідні онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt заявляли в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах створюють гарні умови для подальшої реформи ринку таксі, вважаючи, що бажано провести її вчасно та без запровадження надмірних норм, які б створили необґрунтовані бар’єри доступу до ринку.

Основна ідея реформи передбачає запровадження нового статусу – автомобільний самозайнятий перевізник, що дозволить водіям працювати без складної звітності та бюрократії.

Законопроєкт також врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які "виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв та нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників", повідомляв ексвіцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.