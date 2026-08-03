Румунська Nuclearelectrica планує покривати дефіцит е/е внаслідок зупинки АЕС "Чернавода" українським імпортом

Румунська Nuclearelectrica планує за рахунок імпортованої з України електроенергії покривати дефіцит, спричинений зупинкою 1-го енергоблоку АЕС "Чернавода", і, відповідно, зменшувати вплив цього дефіциту на румунський ринок електроенергії, повідомила компанія у Facebook у понеділок.

"Nuclearelectrica" закуповує електроенергію в Україні; ця закупівля здійснюється за підтримки Energocom, постачальника електроенергії з Республіки Молдова", – зазначили у Nuclearelectrica.

За інформацією компанії, енергетична ситуація у Румунії ускладнилася через сильну посуху та зниження рівня води у річках, зокрема, у Дунаї. Перший енергоблок АЕС "Чернавода" було планово зупинено тиждень тому.

Окрім того, як повідомив раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр, внаслідок рекордно низького рівня води у Дунаї в Угорщині буде змушена повністю зупинити єдину АЕС країни – "Пакш", вперше за 44 роки існування станції. Відключення, за його словами, може тривати кілька тижнів.

АЕС "Пакш" виробляє майже половину всієї електроенергії Угорщини – її зупинка здатна спричинити серйозний дефіцит потужностей.

Як повідомлялося, у період з 20 по 26 липня основним напрямком експорту української електроенергії традиційно залишалася Угорщина, куди поставлено 22,5 тис. МВт*год (40% загального експорту).

До Молдови було експортовано 19,6 тис. МВт*год (34,8%), Румунії – 11,1 тис. МВт*год (19,7%).

У цілому Україна з 6 по 26 липня три тижні поспіль зберігала статус нетто-експортера електроенергії, зокрема, з 20 по 26 липня обсяг поставок української електроенергії за кордон перевищив імпорт на 70%.