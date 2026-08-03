Ощадбанк у ІІ кв.-2026 скоротив чистий прибуток майже у 3,5 раза

Державний Ощадбанк (Київ) у квітні-червні 2026 року отримав 1,43 млрд грн чистого прибутку, що майже у 3,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли цей показник становив 4,92 млрд грн.

Згідно з проміжною звітністю банку, прибуток до оподаткування у другому кварталі скоротився на 46,4% – до 3,45 млрд грн, тоді як витрати з податку на прибуток зросли на 33,3% – до 2,02 млрд грн.

Чистий процентний дохід Ощадбанку збільшився на 14,0% – до 8,46 млрд грн. Водночас після формування резервів під очікувані кредитні збитки він становив 8,30 млрд грн, що на 13,2% менше за показник другого кварталу минулого року.

Банк у квітні-червні сформував 162,1 млн грн резервів за активами, на які нараховуються проценти, тоді як роком раніше розформував їх на 2,13 млрд грн.

Чистий комісійний дохід зріс на 2,1% – до 1,86 млрд грн. Чистий результат від операцій з іноземною валютою збільшився на 37,1% – до 339,7 млн грн, тоді як її переоцінка принесла 87,9 млн грн збитку проти 173,3 млн грн прибутку у квітні-червні 2025 року.

Витрати на виплати працівникам у другому кварталі зросли на 19,8% – до 3,32 млрд грн, амортизаційні витрати – на 41,1%, до 1,04 млрд грн, інші адміністративні та операційні витрати – на 38,7%, до 3,00 млрд грн.

За підсумками першого півріччя 2026 року чистий прибуток Ощадбанку скоротився у 2,9 раза – до 3,38 млрд грн, а прибуток до оподаткування – на 36,9%, до 7,07 млрд грн.

Чистий процентний дохід банку за шість місяців збільшився на 12,4% – до 16,66 млрд грн. Водночас Ощадбанк сформував 857,4 млн грн резервів за активами, на які нараховуються проценти, тоді як у першому півріччі 2025 року розформував їх на 2,46 млрд грн.

Кредити, надані клієнтам, від початку року зросли на 6,7% – до 136,83 млрд грн. У першому півріччі банк видав нових кредитів на 29,44 млрд грн, що на 40,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Рахунки клієнтів за січень-червень скоротилися на 4,9% – до 424,03 млрд грн. Залишки на строкових депозитах зросли на 4,9% – до 129,55 млрд грн, тоді як на поточних рахунках зменшилися на 9,0% – до 293,01 млрд грн.

Активи Ощадбанку від початку року зменшилися на 3,9% – до 492,29 млрд грн, власний капітал – на 3,0%, до 45,84 млрд грн. За результатами 2025 року банк перерахував державі 4,81 млрд грн частини прибутку.

У травні Ощадбанк повернув $40 млн, EUR35 млн і 9 кг банківського золота, затримані в Угорщині у березні 2026 року. Унаслідок повернення активів негативний сценарій із формуванням резерву під їх повну втрату не реалізувався.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 527,22 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків України.