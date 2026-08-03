Правоохоронці вилучили понад 2,2 тис. літрів спирту та фальсифікований алкоголь на Львівщині

Підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю у господарських будівлях на Львівщині викрили детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ), чоловік виготовляв горілку різних торгових марок, клеїв на пляшки підроблені акцизні марки та зберігав у приміщеннях спирт, концентрати й готову продукцію.

Як йдеться в пресрелізі на сайті Бюро, під час обшуку вилучено 366 пляшок фальшивої горілки, 2200 літрів спирту та спиртової суміші, 14,5 літра концентрату коньяку й віскі, а також обладнання – шланги, лійки, спиртометр та пуста тара.

Викриття провели детективи ТУ БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області та процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.