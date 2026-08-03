Понад 80% пересічних українців вважають свій дохід недостатнім для якісного життя – опитування ЄБА

Свій рівень доходу як недостатній для якісного життя оцінюють 86% широкої аудиторії громадян, тоді як серед співробітників бізнес-сектору достатнім або більш ніж достатнім свій заробіток називають 54% опитуваних, свідчать результати дослідження "Барометр якості життя", проведеного Європейською бізнес асоціацією (ЕВА) у партнерстві з Gradus Research у червні 2026 року.

Згідно з оприлюдненими даними, оцінка поточної роботи демонструє суттєвий розрив між бізнесом та іншими громадянами: у бізнес-середовищі своєю зайнятістю (включно із самореалізацією, балансом роботи та особистого життя й захистом прав) задоволені 68% респондентів, незадоволенихі лише 10%, тоді як серед загальної аудиторії позитивну оцінку дають 29%, негативну – 33%.

Водночас додаткову підтримку у зв’язку з війною від своїх роботодавців отримує 61% працівників компаній-членів ЕВА та 41% представників широкої аудиторії. Основними чинниками утримання персоналу в компаніях залишаються можливість віддаленої праці (61%), атмосфера в колективі (44%), взаємини з керівництвом (36%) та безпечні й комфортні умови (33%).

Найбільш критичними сферами для обох груп залишаються безпека та екологія: рівнем безпеки незадоволені 77% представників бізнесу та 71% загальної аудиторії (задоволені по 8%), а станом довкілля – 69% та 63% відповідно.

"Результати дослідження підтверджують, що саме якісне робоче середовище залишається одним із головних факторів задоволеності життям. Водночас ми бачимо, що сприйняття безпекової ситуації на тлі повномасштабної війни залишається головним викликом для суспільства", – наводяться в публікації слова виконавчої директорки ЄБА Анни Дерев’янко.

Якість соціального життя позитивно оцінюють 52% респондентів із бізнес-середовища проти 30% серед широкої аудиторії. У медичній сфері послугами задоволені 52% представників бізнесу та 21% загального населення, в освітній – 33% та 26% відповідно. Правовим полем і регулюванням у країні незадоволені 52% бізнес-аудиторії та 54% широкого загалу.

У підсумку загальним досвідом життя в Україні задоволені 29% респондентів із бізнес-середовища (35% незадоволені) та 17% серед широкої аудиторії (45% незадоволені), при цьому найвищий рівень задоволеності фіксується серед молоді віком 16-24 років (24%).

Щодо місця перебування респондентів, то залишились на своєму постійному місці проживання, що було до повномасштабного вторгнення, 71% серед широкої аудиторії та 47% серед представників бізнесу; переїжджали та повернулися 16% та 40% відповідно; покинули постійне місце проживання 12% серед широкої аудиторії та 13% серед представників бізнесу.

"Результати дослідження підтверджують, що робота залишається однією з небагатьох сфер, де люди відчувають стабільність, контроль і можливість впливати на власне життя. Водночас значний розрив між оцінками бізнес-аудиторії та населення показує, наскільки якість робочого середовища, підтримка роботодавця і достатній дохід визначають загальне відчуття добробуту. У ситуації, коли безпека, стан довкілля та правове поле отримують переважно критичні оцінки, відповідальний роботодавець стає для людини джерелом стійкості. Проте бізнес не може компенсувати системні ризики – для відчутного покращення якості життя потрібні зміни на рівні держінституцій і суспільного середовища", – додала засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Опитування проводилося у червні 2026 року. Вибірка широкої аудиторії становила 1000 респондентів (міське населення від 16 років, крім окупованих територій та зон бойових дій), бізнес-аудиторії – 417 представників компаній-членів ЕВА.