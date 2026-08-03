Уряд готує фінансові та логістичні рішення для підтримки аграріїв – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Національним банком України, банківським сектором та профільними аграрними асоціаціями опрацьовує комплекс фінансових і логістичних рішень для підтримки агровиробників в умовах ускладнення морської логістики, повідомила пресслужба міністерства.

"Вже відбулися обговорення з агровиробниками, банками та профільними асоціаціями щодо пролонгації пільгового кредитування "5-7-9%" під обігові цілі для посівної кампанії 2027 року. Мінфін завершує розподіл державних гарантій між банками, а НБУ працює над пом’якшенням вимог до агровиробників як позичальників", – цитує пресслужба міністра Тараса Висоцького.

Він зазначив, що комплекс цих рішень має забезпечити можливість залучити додаткове фінансування під заставу вже зібраного врожаю, щоб осіння посівна кампанія та підготовка до весняної відбулися вчасно.

Висоцький наголосив, що потреба в додаткових фінансових інструментах постала через тимчасове призупинення заходження суден до портів Великої Одеси після російських атак, і ця проблема за масштабом викликів співмірна із ситуацією початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Україна вже має досвід швидкого переорієнтування вантажопотоків і розвитку альтернативної логістики.

У повідомленні також зазначено, що, крім фінансової підтримки, уряд працює над розширенням альтернативних логістичних маршрутів та веде переговори з міжнародними партнерами щодо якнайшвидшого відновлення стабільної роботи морського експортного коридору.

За інформацією Мінагрополітики, важливу роль й надалі відіграватиме Дунайський коридор, а додаткові можливості для перевалки та експорту забезпечуватимуть нові сухі порти на західному кордоні.