Очікування ділової активності в липні дещо погіршилися, але залишилися позитивними – НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у липні 2026 року знизився до 50,1 із 50,4 у червні, однак перевищив показник липня 2025 року – 48,3, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

"Бізнес у липні вп’яте поспіль надав позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності", – зазначив Нацбанк.

Позитивні оцінки більшості секторів підтримали надходження міжнародної фінансової допомоги, жвавий споживчий попит, бюджетне фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг, стабільна ситуація в енергетиці, поліпшення інфляційних очікувань і сезонний чинник.

Водночас економічну активність стримували посилення обстрілів критично важливих об’єктів, ускладнення логістики, незначне посилення курсових очікувань і дефіцит кваліфікованих кадрів.

Найвищі оцінки вп’яте поспіль продемонстрували підприємства будівництва: секторальний індекс у липні становив 54,2 проти 54,5 у червні та 50,6 у липні 2025 року.

Будівельні компанії очікували збільшення обсягів робіт, нових замовлень, закупівель сировини й матеріалів, а також послуг підрядників. При цьому вони прогнозували подальше подорожчання підрядних послуг і менш стримано оцінювали доступність підрядників.

Підприємства торгівлі другий місяць поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності: секторальний індекс у липні зріс до 50,8 із 50,6 у червні, але залишився нижчим за 51,2 у липні 2025 року.

Достатня пропозиція товарів і сталий споживчий попит підтримали очікування торговельних компаній щодо збільшення товарообороту та закупівель товарів для продажу. Водночас вони пом’якшили оцінки скорочення товарних запасів і зниження торговельної маржі.

Промислові підприємства також поліпшили оцінки ділової активності: секторальний індекс зріс до 50,7 із 50 у червні та перевищив торішній показник 48,6. Вони п’ятий місяць поспіль очікували збільшення обсягів виробництва та нових замовлень, однак другий місяць поспіль стримано оцінювали нові експортні замовлення. Оцінки обсягів незавершеного виробництва, залишків готової продукції та запасів сировини й матеріалів і далі погіршувалися.

Респонденти зі сфери послуг єдиними надали стримані оцінки своєї діяльності: секторальний індекс у липні знизився до 48,8 із 50,2 у червні, хоча перевищив показник липня 2025 року – 45,8.

Підприємства сектору зберегли позитивні очікування щодо нових замовлень, однак прогнозували скорочення обсягів наданих послуг, зокрема тих, які перебувають у процесі виконання.

У всіх секторах очікували подальшого сповільнення зростання закупівельних цін, вартості сировини й матеріалів, товарів, закуплених для продажу, а також цін і тарифів на власну продукцію та послуги. Винятком стала сфера послуг, де прогнозували незначне прискорення зростання цін і тарифів на власні послуги.

На збільшення чисельності працівників розраховували лише будівельні підприємства. Водночас промислові компанії та підприємства сфери послуг очікували скорочення персоналу, а торговельні – збереження його чисельності.

Опитування проводилося з 6 до 23 липня серед 587 підприємств, із яких 44,5% представляли промисловість, 25,9% – сферу послуг, 23,7% – торгівлю та 6,0% – будівництво.

За розміром великі підприємства становили 31,9% респондентів, середні – 28,3%, малі – 39,9%. Експортні й імпортні операції здійснювали 34,9% опитаних, лише експортні – 8,9%, лише імпортні – 17,9%, тоді як 38,3% не здійснювали зовнішньоекономічних операцій.