Уряд готує програму кредитування аграріїв під заставу зерна

Кабінет Міністрів готує програму доступного фінансування агровиробників під заставу зібраного врожаю зерна, яка має допомогти господарствам провести осінню посівну без вимушеного продажу продукції за заниженими цінами, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Ми маємо терміново розробити та запровадити програму доступного фінансування для агровиробників – фактично для проведення посівної кампанії. Вони зможуть залучати кошти під заставу наявного збіжжя, пройти кризовий період і не продавати зерно за цінами, значно нижчими за його вартість на міжнародних ринках", – цитує міністра Тараса Висоцького пресслужба відомства.

За його словами, програму розробляють на виконання доручення уряду спільно Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство економіки та Міністерство фінансів після консультацій з представниками аграрного сектору та банків.

Висоцький пояснив, що через зупинку експорту через порти Великої Одеси пропозиція зерна на внутрішньому ринку суттєво перевищила попит, що спричинило падіння закупівельних цін. За оцінкою Мінагрополітики, аграрний сектор має кілька місяців запасу міцності, однак уже в листопаді потужностей для зберігання врожаю може бути недостатньо. Якщо до цього часу морський експорт не відновиться, тиск на виробників суттєво посилиться.

Міністр нагадав, що порти Великої Одеси забезпечують близько 90% експорту зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, тому ситуація є кризовою для аграрного сектору, особливо в період збирання врожаю. Україна продовжує вивозити продукцію залізничним і автомобільним транспортом та через дунайські порти. Однак сукупна пропускна спроможність цих маршрутів не забезпечує навіть половини необхідних обсягів.

"Без відновлення морського експорту в Україні можуть залишитися невивезеними понад 27 млн тонн аграрної продукції", - зазначено у повідомленні.

Висоцький також зауважив, що після відновлення роботи морського коридору Україні також буде потрібен час, щоб вивезти накопичену продукцію до початку нового маркетингового року, до літа 2027 року.