Бізнес сигналізує про жорстку ситуацію з реалізацією продукції через зупинку роботи чорноморських портів через обстріли

Український бізнес вкрай стривожений припиненням відправлення продукції через порти Одеси та підвищенням тарифів на 30% на перевезення вантажів "Укрзалізницею".

Основні експортні компаній України вкрай занепокоєні через призупинення відправки продукції морським шляхом з портів України.

Так, Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи через російські атаки на судна у Чорному морі і сподівається відновити його у серпні.

Зі свого боку дефіцит ліквідності та призупинення роботи портів та морського маршруту змушує прийняти рішення про призупинку роботи Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК, Горішні Плавні, Полтавська обл.) – основного активу гірничорудної компанії Ferrexpo – з понеділка, 3 серпня.

Як йдеться у коментарі пресслужби групи "Метінвест" на відповідний запит агентства "Інтерфакс-Україна", ситуація з блокадою агресором чорноморських портів є критичною для українського експортно орієнтовного бізнесу. Альтернативи роботі одеських портів фактично не існує через їхні ключові переваги – глибоководність і потужність. Жоден інший альтернативний логістичний маршрут, як-от дунайські порти чи використання європейських портів, не може забезпечити необхідні обсяги перевалки продукції через пропускну спроможність, іншу логістичну конфігурацію та відсутність необхідної інфраструктури. Для більшості експортерів така логістика є економічно або фізично неприйнятною.

Без портів Великої Одеси Україна втрачає значну частину свого експортного потенціалу, а існуючі альтернативи можуть лише частково пом’якшити наслідки, але не здатні замістити їхню роль. Наслідки закритих портів будуть критичними: втрата значної частини експортного потенціалу, десятків мільярдів валютної виручки, сотень мільярдів гривень податкових надходжень, ризики для стабільності валютного курсу, ризики зупинки підприємств і втрати робочих місць.

"Стосовно "Метінвесту", то блокада роботи портів вже зараз має вплив як на експорт продукції, так і на імпорт сировини необхідної для підприємств (наприклад, 230-250 тис. тонн. коксівного вугілля на місяць, якого потребують металургійні активи групи і альтернативних джерел якого в Україні не існує після зупинки роботи Покровської вугільної групи). Так, першим наслідком заблокованих портів стало 100% призупинення видобутку на спільному підприємстві Південний ГЗК. Очікується, що видобуток на Об’єднаному ГЗК групи вже в серпні може скоротитися на близько 30% порівняно з середньорічним значенням 2025 року через ті ж логістичні чинники", – йдеться в заяві "Метінвесту".

Зазначається також, що окремим наслідком блокади портів стане екстремальне зниження відвантаження "Укрзалізницею". Приблизно на 1,3 млн тонн на місяць може скоротитися обсяг перевезень залізницею продукції гірничо-збагачувальних комбінатів "Метінвесту" вже в серпні 2026-го

При цьому уточнюється, що альтернативи портам Великої Одеси фактично немає. Переведення експортних потоків на маршрути через Румунію чи Польщу призводить до різкого зростання логістичних витрат, що робить експорт економічно невиправданим. За відсутності рішення щодо роботи морських портів це створює реальний ризик зупинки підприємств української промисловості. Найбільше припинення судноплавства в чорноморських портах вплине на постачання залізорудної сировини Групи до Китаю та Туреччини, чавуну до США, а також заготовки й прокату до країн Південної Європи, Близького Сходу.

"Саме тому відновлення безпечної роботи портів Великої Одеси має стати одним із ключових державних пріоритетів. Йдеться не лише про інтереси окремих компаній, а про стабільність роботи української промисловості, державних підприємств та економіки України загалом. Держава має зайняти максимально проактивну позицію та залучити всі необхідні інструменти для забезпечення безпеки судноплавства і якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи морського коридору ", – резюмується у коментарі.

"Метінвест" наголосив, що кожен день простою означає подальші втрати для економіки, зростання ризиків зупинки підприємств, скорочення експорту та недоотримання бюджетом значних податкових надходжень, а країною – валютної виручки, що також впливає на макрофінансову стабільність.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".