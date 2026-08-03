Експорт зернових з України за перший місяць нового сезону на 55% перевищив минулорічний показник

Україна станом на 31 липня 2026 року експортувала від початку 2026/27 маркетингового року (МР, липень-червень) 2,601 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 54,9% більше, ніж на аналогічну дату рік тому, коли цей показник становив 1,679 млн тонн.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби, загальний експорт зернових, зернобобових культур та борошна сягнув 2,603 млн тонн проти 1,684 млн тонн на аналогічну дату минулого маркетингового року.

Зокрема, експорт пшениці становив 1,059 млн тонн проти 744 тис. тонн рік тому, кукурудзи – 1,244 млн тонн проти 627 тис. тонн, ячменю – 294 тис. тонн проти 267 тис. тонн. Жито, як і торік, не експортувалося.

Експорт борошна від початку 2026/27 МР становив 1,8 тис. тонн, що удвічі менше, ніж на аналогічну дату минулого маркетингового року (3,6 тис. тонн). Зокрема, експорт пшеничного борошна скоротився також удвічі – до 1,7 тис. тонн із 3,4 тис. тонн рік тому.