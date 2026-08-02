РФ з початку 2026 р. зруйнувала 37 АЗК групи "Нафтогаз"

РФ за сім місяців 2026 року зруйнувала 37 АЗК групи "Нафтогаз", частину з яких вдалося відновити, однак решта зазнали критичних руйнувань і припинили роботу, повідомила компанія у неділю.

"Окремі об'єкти росія атакувала неодноразово, в тому числі після того, як їх вдавалося відновити та повернути до роботи", – зазначили у "Нафтогазі".

Загалом з початку року ворог атакував 32 АЗК UKRNAFTA та 5 комплексів "Укргазвидобування".

"Такі удари не мають жодної військової логіки. Їхня мета – залякати людей, порушити роботу критично важливої цивільної інфраструктури та ускладнити забезпечення громад пальним", – наголосили в групі.

Загалом від початку російської агресії у 2014 році державна мережа UKRNAFTA втратила 123 АЗК. Із них 67 залишаються на тимчасово окупованих територіях, решта – зруйновані або не працюють через близькість до зони бойових дій.

Попри постійні атаки, мережа АЗК групи "Нафтогаз" робить усе можливе, щоб забезпечувати безперебійне постачання пального, зокрема до прифронтових громад, де воно є критично необхідним для роботи екстрених служб та цивільного населення, доповнили в "Нафтогазі".

Джерело: https://t.me/NaftogazUA/2938