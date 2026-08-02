Мінінфраструктури розбудовує цифрову екосистему для прискорення відновлення України, повідомив заступник міністра Ігор Рева під час Українського інвестиційного конгресу на панельній дискусії "Держава у смартфоні: як цифровізація руйнує бар’єри".

"Одним із викликів у відбудові є визначення і синхронізація пріоритетів, потреб громад, наявних фінансових ресурсів, демографії та економічного потенціалу територій. Без цифровізації, якісних даних та їх швидкого опрацювання це неможливо", – йдеться у повідомленні Мінінфраструктури у Телеграмі у неділю.

"Ми системно розбудовуємо мережу цифрових платформ для всіх секторів: від РПЗМ, який містить дані про понад 372 тисячі пошкоджених чи знищених об’єктів як базис для верифікації збитків, і цифрової ЄДЕССБ, що автоматизує будівництво та бореться з корупцією через "Дію", до логістичних рішень на кшталт еТТН і єЧерги", – зазначив Рева, якого цитує пресслужба міністерства.

Також міністерство впроваджує сучасні аналітичні інструменти та рішення на основі штучного інтелекту, які дозволяють не лише реагувати на виклики, а й прогнозувати потреби відновлення.