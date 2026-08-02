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Економіка

Херсонщина: під урожай цього року засіяли 232 тис. га, тривають жнива

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Херсонщина: під урожай цього року засіяли 232 тис. га, тривають жнива

Аграрії Херсонської області, незважаючи на складну безпекову ситуацію, продовжують жнива, під урожай цього року засіяли 232 тисячі гектарів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Нині на полях Херсонщини тривають жнива. Попри повномасштабну війну, складну безпекову ситуацію та постійні обстріли, аграрії продовжують працювати й забезпечувати продовольчу безпеку", – написав він у Телеграмі у неділю.

За даними ОВА, під урожай цього року на Херсонщині засіяли 232 тисячі гектарів: із них 125,5 тисяч гектарів – зернові та зернобобові культури, 97 тисяч – технічні, ще майже 9 тисяч гектарів – овочі, кавуни та дині. Зокрема, сонях, як і торік, засіяно на площі 70 тисяч гектарів. І попри всі виклики, є надія, що цьогоріч вдасться зібрати хороший врожай.

"Дякую нашим фермерам за витримку, працю і відданість своїй землі", – написав Прокудін.

#жнива #херсонська_область
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