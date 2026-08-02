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Економіка

Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 5 млн євро від партнерів через Фонд підтримки енергетики

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Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 5 млн євро від партнерів через Фонд підтримки енергетики
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Українські регіони цього тижня отримали обладнання для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 млн євро завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України низка регіонів отримала важливе обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури…Дякуємо Швеції, Люксембургу, Естонії, Великій Британії та всім партнерам за підтримку українського енергетичного сектору", – зазначили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

За підтримки Естонії до Запорізької області доставили допоміжне обладнання для технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Швеція, своєю чергою, сприяла придбанню важливого обладнання для нафтогазового сектору.

Крім того, зза інформацією відомства, при підтримці Люксембургу для Харківської області придбали низку необхідних елементів енергетичного обладнання. Внески Великої Британії допомогли закупити елементи захисних конструкцій для однієї з енергетичних компаній.

За підтримки Швеції було придбано важливе обладнання для нафтогазового сектору. Водночас внески Великої Британії дозволили закупити елементи захисних конструкцій для однієї з енергетичних компаній.

#партнери #енергообладнання #фонд_підтримки_енергетики
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