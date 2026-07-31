Українці за кордоном зможуть отримувати електронну картку платника податків через систему е-Консул

Державна податкова служба України (ДПС) у співпраці з Міністерством закордонних справ (МЗС) із 30 липня зробила послугу з реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) та отримання електронної картки платника податків з QR-кодом доступною для всіх повнолітніх громадян за кордоном.

У релізі ДПС з посиланням на т.в.о. голови ДПС Лесю Карнаух зазначається, що у травні поточного року було запроваджено механізм онлайн-оформлення податкового номера для дітей віком до 18 років, а тепер цей сервіс розширено на всіх повнолітніх українців, які перебувають за кордоном.

Подати заяву можна самостійно через електронний кабінет у системі "е-Консул", авторизувавшись за допомогою Дія.Підпис, КЕП або BankID та додавши скан-копії документа, що посвідчує особу, та документа про місце проживання або перебування. Після опрацювання заяви сформована електронна картка з QR-кодом надсилається заявнику в систему протягом кількох днів.

Також зберігається можливість особистого подання паперової заяви через закордонну дипломатичну установу України особисто або через представника. У такому разі консульський збір за автоматизовану обробку даних становить $40 або EUR37.

За даними відомства, за два місяці роботи першого етапу сервісу через "е-Консул" від батьків надійшло понад 2,1 тис. заяв та було оформлено 1772 електронні картки для дітей.

Наразі сервіс покриває реєстрацію в ДРФО за формою №1ДР, а наступним кроком стане запуск онлайн-послуги з внесення змін до реєстру за формою №5ДР. Ініціативу реалізовано за підтримки МОМ, ПРООН та УВКБ ООН.