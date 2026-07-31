Ощадбанк та Укрексімбанк виставлять ТОК Gulliver на аукціон зі стартовою ціною $207 млн

Наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення виставити торговельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver у Києві на відкритий продаж зі стартовою ціною $207 млн, повідомив перший у п’ятницю.

Зазначається, що лот планується опублікувати на початку вересня 2026 року, продаж відбудеться через систему "Прозорро.Продажі".

"Продаж Gulliver стане важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, що в Україні працюють правові механізми захисту прав кредиторів, а великі інвестиційні активи можуть повертатися на відкритий ринок і реалізовуватися прозоро та на конкурентних умовах", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Продаж стане фінальним етапом стягнення заставного майна за одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів в історії української банківської системи.

Консорціум державних банків розпочав фінансування будівництва Gulliver у 2006 році, комплекс ввели в експлуатацію у 2014 році.

За даними Ощадбанку, після кількох реструктуризацій ТОВ "Три О" з червня 2024 року почало скорочувати платежі за кредитами, а згодом повністю припинило обслуговування боргу.

26 липня 2025 року було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на ТОК Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом.

Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, яка склалася в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

Дату проведення аукціону, умови участі та порядок подання заявок банки повідомлять одночасно з оголошенням торгів.