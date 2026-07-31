Віконна компанія Ekipazh планує збудувати четвертий завод у Одесі та досягти 16% ринку

Віконна компанія Ekipazh, яка наразі входить в топ-3 найбільших виробників металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей в Україні, в рамках стратегії розвитку на 2026-2031 роки планує збудувати четвертий завод у Одесі та збільшити власну частку ринку з 9-10% до 16%, повідомив СЕО та співвласник компанії Сергій Теплицький агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми поставили перед собою амбітну ціль: стати виробником №1 в Україні та впевнено вийти на ринки Європейського Союзу. Досягти цього ми плануємо за рахунок інвестицій у розмірі 150 млн грн щороку в розвиток виробництва та впровадження інновацій – власної гартувальної печі та виробництва загартованих і триплексованих склопакетів, безшовного зварювання ламінованих профілів, розсувних систем і нових алюмінієвих профільних систем", – зазначив Теплицький.

Наразі компанія володіє трьома заводами у Златополі (Харківська обл.) площею 21 тис. кв. м, у Хмельницькому – площею 42 тис. кв. м, у Броварах – площею 9 тис. кв. м, а також окремим підприємством із виготовлення склопакетів. Загальна площа виробничих потужностей складає 72 тис. кв. м. Основною продукцією є металопластикові вікна та двері, суцільноскляні (загартоване скло, триплекс для зонування інтер’єру та великих фасадних склінь) та алюмінієві конструкції. На 21 виробничій лінії компанія здатна виготовляти до 4 тис. конструкцій в день. За підсумками 2025 року виготовлено 365 тис конструкцій, що на 4,3% більше ніж у 2024-му.

Капітальні інвестиції за період з 2013 до 2026 року у малоцінні необоротні матеріальні активи склали близько 27 млн грн, а у основні засоби 874 млн грн.

За словами Теплицького, у розвиток реінвестується весь отриманий компанією прибуток, з огляду на безпекову ситуацію, у харківські потужності меншу частину, більшу – у Бровари та Хмельницький. Йдеться не лише про нове обладнання, а й, наприклад, про енергонезалежність. Зокрема, на дахах корпусів встановлено СЕС загальною потужністю близько 1 МВт і ще стільки ж планують встановити. Розглядали у компанії і можливість встановлення когенераційної установки – зробили ТУ, обрали земельну ділянку, оцінили з газовиками умови.

"Якщо вирішимо – можемо за два-три місяці поставити. Орієнтовна інвестиція більше $1 млн, окупність біля шести років", – повідомив Теплицький.

Стратегією до 2031 року передбачено будівництво четвертого заводу, на півдні країни, компанія на етапі підбору ділянки. За словами Теплицького, шукають у Одеській області, ділянки від 5 га з потужностями від 1 МВт електроенергії, майбутній завод зможе виробляти біля 25 тис вікон на місяць з перспективою розширення. Орієнтовні інвестиції – від 600 до 700 млн грн, як з власних ресурсів, так і кредитних. Компанія має позитивний досвід роботи по державній програмі "5-7-9" і орієнтується у тому числі на неї. За останні роки продаж вікон в цілому в Україні суттєво знизився (з 5,2 млн вікон у 2021 році до приблизно 3,5 млн у минулому), що пояснюється зменшенням активних девелоперських проєктів. Попри цей тренд, у компанії повідомили про зростання продажів у 2026 році на 28%. Цього вдалося досягти інвестиціями у нові технології та переорієнтацією на більш платоспроможних клієнтів (середній+) та розвиток експорту, що дасть змогу диверсифікувати ризики та забезпечить стабільність і стійкість в умовах воєнного часу.

Компанія розпочала експортну діяльність у 2023 році, а вже у 2025 році обсяг експортної виручки склав близько EUR2 млн у більш ніж 20 країн. В чотири країни вже налагоджені щотижневі поставки (Італія, Іспанія, США та Литва), також експорт йде у Молдову, Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію, Латвію, Естонію, Німеччину, Нідерланди, Австрію, Швейцарію, Францію, Словенію, Хорватію та ОАЕ. Фокус експортного розвитку у найближчі п’ять років – країни ЄС. У подальших планах компанії – збільшення частки експорту, щоб вона перевищила продажі на внутрішньому ринку, розбудова власного бренду, розширення виробництва загартованих і триплексованих склопакетів та розсувних систем, розвиток алюмінієвого напрямку із новими профільними системами Procural та власною лінійкою EKIPAZH AluLight.

За даними YouControl, ПП "Екіпаж" засновано у 2000 році, уставний капітал 101 млн 251 тис 145 грн. За підсумками першого кварталу 2026 року чистий дохід від реалізації продукції – 405 млн 732 тис. грн, що на 3% більше ніж за аналогічний період минулого року, чистий прибуток – 3 млн 847 тис грн (на 2% більше).

Кінцеві бенефіціари Сергій та Михайло Теплицькі.