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Економіка

Міненерго інвестувало понад 844 млн грн фінрезерву у державні військові облігації

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Міненерго інвестувало понад 844 млн грн фінрезерву у державні військові облігації

Міністерство енергетики України завершило другий етап інвестування коштів фінансового резерву в державні військові облігації внутрішньої державної позики, придбавши за результатами другого аукціону з розміщення ОВДП 28 липня 2026 року 494 940 військових облігацій на 517 млн грн.

"У підсумку двох аукціонів 23 червня та 28 липня 2026 року Міністерство енергетики  придбало 813 711 військових облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму понад 844 млн грн", – повідомило відомство у п’ятницю.

У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок.

Як пояснили в міністерстві, фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків АТ "НАЕК "Енергоатом". Раніше ці кошти накопичувалися на рахунках, однак через інфляційні процеси поступово втрачали свою реальну вартість.

"Інвестування у державні цінні папери дозволяє захистити кошти від інфляційного знецінення, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів", – зазначило Міненерго.

Реалізація вищезгаданого механізму забезпечує ефективне управління коштами фінансового резерву та зміцнює фінансову основу для виконання Україною зобов’язань у сфері зняття з експлуатації ядерних установок, підсумувало відомство.

#військові_облігації #міненерго
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