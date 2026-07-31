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Економіка

Корецький обговорив з керівною директоркою Світового банку щорічну підготовку звіту RDNA для оцінки збитків від агресії РФ

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Корецький обговорив з керівною директоркою Світового банку щорічну підготовку звіту RDNA для оцінки збитків від агресії РФ
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде щорічну підготовку звіту RDNA для оцінки збитків від російської агресії.

"Подякував їй особисто та всій команді Світового банку за підтримку України. Окремо – за ініціативу SPUR 2, яка відкриває можливість залучати приватний капітал для відбудови нашої держави", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам телефонної розмови.

За його словами, сторони обговорили продовження реформ, щорічну підготовка звіту RDNA для оцінки збитків від російської агресії, а також реалізацію програм, що сприятимуть модернізації енергетики та розвитку української економіки.

Корецький запросив Б’єрде відвідати Київ.

За його словами, уряд готується до щорічних зустрічей МВФ та Групи Світового банку, що відбудуться у жовтні.

#корецький #бєрде #rdna
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