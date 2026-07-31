Пишний закликав банки підтримати підприємства, що постраждали через погіршення безпекової ситуації

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний звернувся до банків із рекомендаціями щодо підтримки підприємств реального сектору, які постраждали через погіршення безпекової ситуації, та закликав приділити особливу увагу критично важливим галузям економіки.

"Збереження доступу бізнесу до банківського фінансування є одним із ключових чинників економічної стійкості держави та її експортного потенціалу під час воєнного стану", – написав він у Facebook у п’ятницю.

Пишний зазначив, що систематичні російські атаки на енергетичну, логістичну, складську та портову інфраструктуру ускладнили роботу українських підприємств, зокрема, через обмеження морської логістики.

Затримки або тимчасове припинення експорту погіршують грошові потоки підприємств, призводять до накопичення готової продукції, порушення виробничих і логістичних ланцюгів та знижують спроможність бізнесу своєчасно обслуговувати кредити й залучати нове фінансування.

Нацбанк рекомендував банкам розглядати можливість індивідуальної підтримки позичальників, зокрема, шляхом реструктуризації заборгованості, зміни графіків погашення або застосування інших інструментів відповідно до внутрішніх політик управління ризиками.

"Водночас реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності позичальника", – наголосив голова Нацбанку.

Банкам також рекомендовано постійно відстежувати фінансовий стан підприємств з урахуванням логістичних обмежень, динаміки цін і попиту, втрати виробничих та господарських зв’язків, а також чинних регуляторних особливостей оцінки кредитного ризику під час воєнного стану.

Окремо НБУ закликав забезпечити безперервність кредитування агропромислового комплексу, насамперед для фінансування осінньої посівної кампанії та інших критично важливих виробничих процесів.

Банкам рекомендовано ширше використовувати програми підтримки аграрних підприємств і можливість приймати готову продукцію як забезпечення за кредитами.

Водночас чинні особливості оцінки кредитного ризику планується розширити, щоб у визначених випадках банки могли не застосовувати окремі ознаки дефолту до юридичних осіб, які потребують короткострокової реструктуризації та здатні відновити обслуговування боргу.

Передбачається також розширити можливості врахування вартості застави товарів в обороті або переробці для продукції агропромислового сектору, зокрема шляхом підвищення коефіцієнта ліквідності такої застави.

Запропоновані регуляторні зміни матимуть тимчасовий характер і діятимуть протягом року з моменту їх запровадження.

"Запропоновані заходи не повинні приховувати проблемні кредити чи замінити якісне управління ризиками. Вони покликані допомогти життєздатному бізнесу пройти період тимчасових труднощів без втрати доступу до фінансування", – додав Пишний.

Як повідомлялося, під час брифінгу за підсумками рішення щодо облікової ставки 30 липня НБУ зазначив, що фокус російських атак останніми місяцями змістився на виробничі потужності бізнесу та логістичну інфраструктуру, зокрема морську, що обмежує економічну активність, збільшує витрати підприємств і посилює фундаментальний ціновий тиск.