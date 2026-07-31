City One Development розпочала будівництво останніх будинків восьмої черги кварталу "Новопечерські Липки"

Інвестиційно-девелоперська компанія City One Development розпочала будівництво проєктних будинків №7 та №8 восьмої черги кварталу "Новопечерські Липки", які є фінальними житловими будинками у складі черги, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Загальна площа будинків №7 і №8 становитиме понад 48,5 тис. кв. м. Проєктом передбачено дворівневий підземний паркінг площею понад 14 тис. кв. м, підземне утриття, а також понад 3,2 тис. кв. м комерційних приміщень. На будівельному майданчику вже завершено підготовчі роботи, наразі виконується розробка котловану, улаштування шпунтового огородження та пальового фундаменту.

Одночасно компанія продовжує зведення будинків №5, №6 та №9, які вже перебувають на високій стадії будівельної готовності. На об’єктах тривають фасадні, інженерні та оздоблювальні роботи, крім того продовжується будівництво сучасного освітнього центру для дітей, передбаченого проєктом восьмої черги.

"Новопечерські Липки" – найбільший житловий квартал у центральній частині Києва, який City One Development спільно з UDP послідовно розвиває вже майже 20 років. За цей час на території площею 25 гектарів введено в експлуатацію 26 житлових будинків. У кварталі працюють дві школи, дитячий садок, спортивні та медичні центри, а також понад 150 об’єктів комерційної та сервісної інфраструктури.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом, що спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабними житловими комплексами, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

У портфелі City One Development понад 1 млн 240 тис кв м реалізованих об’єктів та 500 тис кв м на стадії будівництва. Серед житлових проєктів компанії у столиці: "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort" та The Light. Серед промислових: два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП "Місто Скла", м. Березань, Київська область, та ІП "Галіція", м. Калуш, Івано-Франківська область.