Перші точки Pepco в столиці відкриються у Respublika Park та Retroville

Один із провідних європейських дискаунтерів широкого профілю Pepco в межах запланованого виходу на ринок України відкриє магазини у Києві у ТРЦ Respublika Park та Retroville, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Вибір правильних локацій – це одне з найважливіших рішень під час виходу на новий ринок. Respublika Park та Retroville – одні з провідних торговельних центрів Києва, які залучають різноманітну аудиторію, мають зручне розташування та пропонують комфортні умови для сімейних покупок. Саме тому вони стали ідеальним вибором для Pepco, адже дозволять зробити нашу ціннісну пропозицію доступною для максимально широкого кола українських споживачів", – зазначив Арсен Старченко, Country Manager, Pepco Ukraine.

Площа магазину в ТРЦ Respublika Park становитиме майже 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville – близько 600 кв. м. Тут буде представлено широкий асортимент Pepco за доступними цінами: одяг, товари для дому, товари для дітей, іграшки та сезонні новинки.

Раніше Pepco вже повідомила про плани розпочати роботу в Україні в другій половині 2026 року й відкрити перші магазини у Києві, Чернівцях, Тернополі та Мукачеві.

Відкриття перших локацій у Києві – це складова масштабнішої стратегії Pepco щодо зміцнення присутності в Україні. Разом із відкриттям магазинів компанія продовжує набір місцевих співробітників та розбудову операційних спроможностей, закладаючи підґрунтя для поступового та сталого зростання на новому ринку.

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 19 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).