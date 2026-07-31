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Економіка

ПУМБ закриє єдине відділення у Слов'янську через загострення безпекової ситуації

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Правління Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) ухвалило закриття єдине відділення банку у Слов’янську Донецької області через загострення безпекової ситуації та наближення лінії фронту.

Згідно з повідомленням банку у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішення ухвалено 31 липня 2026 року.

Відділення №1 розташоване на вул. Свободи, 6. До його функцій належать обслуговування рахунків і депозитів фізичних та юридичних осіб, здійснення розрахункових, касових і валютних операцій, а також надання консультаційних та інформаційних послуг.

Дату припинення роботи відділення у повідомленні не зазначено.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року ПУМБ із загальними активами 247,31 млрд грн посідав п’яте місце серед 58 платоспроможних банків України. У другому кварталі року банк відкрив одне відділення, унаслідок чого на 1 липня їх кількість досягла 220.

#закриття #пумб #словянськ
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