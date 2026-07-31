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Економіка

"Метінвест" попри війну та нові виклики з 1 липня підвищує зарплати працівникам на 10%, окрім керівників

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"Метінвест" попри війну та нові виклики з 1 липня підвищує зарплати працівникам на 10%, окрім керівників
Фото: Метінвест

Гірничо-металургійна компанія "Метінвест" з 1 липня поточного року підвищує заробітні плати співробітникам українських підприємств на 10%, окрім керівників.

Згідно з пресрелізом у п’ятницю, рішення про перегляд окладів ухвалювалося в умовах, коли у 2026 році до щоденних викликів воєнного часу додалися масштабні зовнішньоекономічні обмеження: запровадження в Європейському Союзі механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) та посилення імпортних квот на сталь.

При цьому відзначається, що 2026-й рік став іще одним важким роком для української металургії. Війна, ворожі обстріли, перебої з енергозабезпеченням, вартість енергоресурсів і ситуація з логістикою стали постійними чинниками тиску. Попри ці реалії, група "Метінвест" доводить, що відповідальний бізнес вимірюється здатністю тримати удар і підтримувати свою команду. Завдяки самовідданості десятків тисяч фахівців компанія продовжує виробництво, відновлює інфраструктуру, ремонтує об’єкти, підтримує місцеві громади та забезпечує потреби Сил оборони України.

Усвідомлюючи важливість кожного працівника для діяльності компанії, керівництво групи ухвалило стратегічне рішення про підвищення зарплат.

"Важкі часи випробувань потребують сталевих рішень. Навіть у нинішніх складних умовах ми зобов’язані знаходити ресурси, щоб зберегти наснагу та впевненість кожного працівника "Метінвесту". Люди – це наш фундамент і найвища цінність компанії. На їхній праці тримається не лише робота підприємств, військове виробництво чи модернізація, а й уся економіка України. Саме тому навіть у період такого зовнішнього тиску ми не відмовляємося від своїх соціальних зобов’язань. Головне завдання менеджменту сьогодні – зберегти колективи, робочі місця, забезпечити стабільність виплат і захистити родину "Метінвесту", – зазначив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

І уточнюється, що підвищення зарплат пройде за таким механізмом: виробничий сектор: із 1 липня оклади працівників виробничих, ремонтних та сервісних підприємств групи в Україні зростуть на 10% (нарахування відбудеться вже під час виплати липневої зарплати). Адміністративний персонал: за результатами щорічного оцінювання оклади працівників виробничих, ремонтних та сервісних підприємств групи в Україні підвищаться в середньому на 10%. Керівна ланка: перегляд зарплат для директорського корпусу підприємств групи не передбачений. Це свідоме та добровільне рішення топ-менеджменту на користь підтримки основних трудових колективів.

Попри війну та глобальні ринкові виклики, "Метінвест" залишається вірним принципам соціальної відповідальності. Компанія ставить за мету й надалі зберігати високий рівень соціального захисту працівників, резюмується в пресрелізі.

Як повідомлялось, попередній раз "Метінвест" підвищував зарплати працівникам виробничих і сервісних підприємств в Україні з 1 квітня 2025 року. Група застосувала диференційований підхід до перегляду зарплат – тоді посадові оклади залежно від категорії працівників зросли до 20%.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

#метінвест #зарплати #підвищення
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