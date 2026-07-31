"Запоріжжяобленерго" відновило високовольтну лінію довжиною 500 м через р. Дніпро

АТ "Запоріжжяобленерго" відновило пошкоджену обстрілами загарбників ділянку високовольтної повітряної лінії (ПЛ) через річку Дніпро довжиною близько 500 метрів, повідомив очільник компанії Андрій Стасевський.

За його словами, днями ворожі КАБи перебили високовольтну ПЛ, що пролягає над р. Дніпро, рештки лінії впали у воду, на відстані 180-200 метрів від берега з обох боків. Без електропостачання залишилися понад 3 тис. родин.

"Повна заміна цієї лінії означала тривалу відсутність світла в людей та значні витрати ремонтних матеріалів. Тому було ухвалене рішення виконати ремонт безпосередньо на місці (…) Ця по-справжньому унікальна для воєнного часу операція тривала понад 6 годин", – зазначив Стасевський.

Як він пояснив, з технологічної точки зору завдання було складним, тож до виконання було залучено одразу дві бригади фахівців підприємства.

Частина фахівців працювала на суходолі – розчистили від повалених ворожим обстрілом дерев територію навколо електроопори, на 20 метрів вгору піднялися на автовишці та послабили натяг пошкодженого проводу, аби дати колегам можливість виконувати на ньому ремонтні роботи. Друга бригада в цей час на плавзасобі вийшла на річку, знайшла та дістала з водойми обидві частини обірваного проводу та з’єднала їх за допомогою вставки дроту і з’єднувальної арматури, відновивши лінію.

За інформацією "Запоріжжяобленерго", роботи суттєво ускладнювала напружена безпекова ситуація в регіоні: місце їх виконання було повністю відкрите для рашистських БПЛА, що постійно "полюють" на енергетиків.

"На допомогу енергетикам прийшли військові: оборонці забезпечили нашим бригадам прикриття, завдяки якому роботи було виконано максимально швидко та безпечно. Наразі понад 3 тисячі родин – знову зі світлом, ще понад 16 тисяч – забезпечені можливістю резервного живлення", – наголосив Стасевський.