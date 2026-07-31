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Економіка

Кабмін спрямував понад 860 млн грн на модернізацію закладів проф- та передвищої освіти – Корецький

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Кабмін спрямував понад 860 млн грн на модернізацію закладів проф- та передвищої освіти – Корецький
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів спрямував понад 860 млн грн на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. 

"Це понад 100 проєктів у регіонах: нові майстерні й лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпека, безбар’єрність", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також, за його словами, уряд завершив розподіл майже 700 млн грн субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. 

"Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів: закупівлю навчального, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM", – додав він.

Крім того, ще 83,6 млн грн передбачено для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. 

"Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14,4 млрд грн", – розповів прем’єр.

#кабмін #кошти #освіта
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