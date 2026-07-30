Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Партнерські договори на ринку пального не повинні забороняти публічні закупівлі без згоди партнера – АМКУ

2 хв читати
Додати як джерело
Партнерські договори на ринку пального не повинні забороняти публічні закупівлі без згоди партнера – АМКУ

Договори щодо використання паливних карток на партнерських АЗС між учасниками ринку пального не повинні містити заборону на участь у публічних закупівлях без згоди партнера – до такого рішення прийшов Антимонопольний комітет України на засіданні у четвер.

"АМКУ виявив, що запровадження та реалізація таких договірних умов між компаніями, які ставлять можливість участі або виконання договору за результатами публічних закупівель у залежність від погодження конкурента мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – повідомили у комітеті.

Враховуючи вищевикладене комітет рекомендував відповідачам прибрати відповідну умову у своїх партнерських (міжемітентських) договорах, а також вжити заходів щодо недопущення у майбутньому включення подібних умов до партнерських договорів.

"Про результати розгляду рекомендацій компанії повинні повідомити Комітет у 10-денний строк з дня їх отримання та у двомісячний строк повідомити про їх виконання", – винесли рішення в АМКУ.

Як пояснили у комітеті, в січні 2025 року АМКУ розпочав дослідження ринків світлих нафтопродуктів щодо дотримання учасниками ринку законодавства про захист економічної конкуренції під час використання програм лояльності, мультибрендових карток та партнерських мереж АЗС.

За результатами аналізу комітет виявив ознаки порушень законодавства у діях 17 товариств та двох ФОП у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, у зв'язку з чим у липні 2025 року АМКУ розпочав розгляд відповідної справи.

Ознаки порушень, зокрема, були виявлені у ТОВ "Петрол Партнер", "Торговий дім Автотранс – Ойл", "Альянс Холдинг", "Київ Інвест Груп", "БВС Ритейл", "Вєнтус Ресурс", "ВСТ – ОЙЛ", "Газбон", "Глобал Енерджи АЗС", "Глобал Тайм Груп", "Драйв Петрол", "Прайд", "С Кард Сервіс", "Сан Стрім Системс", "Техно-Нафта Плюс", "Укрпетролцентр" та "Юніон Кард Оіл", а також ФОП Демченка О.М. та ФОП Воронкова В.О.

"Комітет встановив, що з кінця 2023 року відповідачі уклали між собою партнерські (міжемітентські) договори, які дозволяють використовувати паливні картки на партнерських АЗС", – констатували у відомстві.

Однією з умов таких договорів встановлено заборону використовувати партнерські (міжемітентські) договори та товар (пальне) для участі у публічних закупівлях без згоди партнера.

Як вважають в АМКУ, об'єктивна необхідність для застосування такої умови не знайшла свого підтвердження.

"Це може призводити до зменшення кількості учасників та створення передумов для узгодження поведінки під час підготовки та безпосередньої участі у публічних закупівлях", – підсумували у комітеті.

 

#амку #паливо #партнери #закупівлі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НБУ оцінює недоотримання валютної виручки у II пів.-2026 через блокування Росією портів у $2,5 млрд – Пишний

НБУ оцінює недоотримання валютної виручки у II пів.-2026 через блокування Росією портів у $2,5 млрд – Пишний

Обстріли портів Російською Федерацією та блокування морської інфраструктури призведуть до недоотримання Україною близько $2,5 млрд експортної виручки…

Читати
Транспорт, видобувна промисловість, енергетика найбільше страждають від атак РФ, НБУ оцінює втрати через це у 0,9% ВВП – Пишний

Транспорт, видобувна промисловість, енергетика найбільше страждають від атак РФ, НБУ оцінює втрати через це у 0,9% ВВП – Пишний

Систематичні обстріли з боку РФ найбільше вражають транспорт, видобувну промисловість та енергетику, а загальний негативний вплив цих атак на ВВП Укр…

Читати