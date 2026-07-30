Мінцифри та дотичні до "еАкцизу" органи мають усі передумови для своєчасного впровадження функціоналу системи

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції, Державною податковою службою (ДПС) та Державною митною службою (ДМС) працюють відповідно до визначених законодавством термінів і мають усі передумови для своєчасного впровадження запланованого функціоналу системи "еАкциз" до 1 листопада 2026 року, повідомило відомство в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У відомстві зазначили, що запланований функціонал охоплюватиме повний життєвий цикл електронної акцизної марки, зокрема її замовлення, формування, оплату, активацію, нанесення на товар, об’єднання продукції в групове пакування, переміщення, реалізацію, списання та анулювання. Також передбачено інтеграцію з інформаційними системами Мінʼюсту, ДПС, Держмитслужби та бізнесу через API та можливість роботи в офлайн-режимі у разі тимчасової відсутності зв’язку.

Відомство додало, що нещодавно було проведено комплексне тестування системи через увесь ланцюг виробництва, постачання та реалізації за участю виробника та імпортера тютюнової галузі JTI, дистриб’ютора DLS і мережі магазинів "ЛотОК". Наразі спільно з ДПС відпрацьовується тестування сплати акцизного податку, а з останнім релізом оновлень ринок отримав стабільне API для розробки власних рішень.

У ДПС на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що в рамках компоненту, за який відповідальна служба, участь у тестуванні в перший тиждень взяли 7 суб’єктів господарювання: чотири великі виробники тютюнових виробів, два виробники алкоголю та один імпортер.

За даними відомства, загальна кількість учасників випробування, зареєстрованих у системі станом на 1 липня 2026 року, - 434 найбільші гравці ринку. Залученість представників середнього та дрібного ритейлу Мінцифри оцінюватиме після 12 жовтня, коли згідно із законодавством буде видалено тестову інформацію, оскільки малий бізнес використовує типові рішення ІТ-компаній і не розробляє власних систем.

У міністерстві наголосили, що для безпечного переходу всієї галузі необхідно синхронізувати готовність держави, бізнесу та нормативно-правової бази. Оператори ринку мають адаптувати власні облікові й ERP-системи, завершити інтеграцію, провести тестування та підготувати персонал.

Для врегулювання законодавчих питань Мінцифри підготувало законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо електронної простежуваності обігу підакцизних товарів. Документ враховує пропозиції бізнесу й передбачає можливість підписання документів електронною печаткою та зміну черговості внесення даних про продукцію при замовленні марок.

14 липня ДПС розпочала бета-тестування сервісів зі сплати акцизного податку в системі "еАкциз", яке триватиме до 11 жовтня 2026 року. До цього провідні бізнес-асоціації та голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев заявляли про ризики зриву запуску системи з 1 листопада через затримки з передачею програмного забезпечення для тестування. Наприкінці 2025 року парламент уже переносив терміни запуску "еАкцизу" на 10 місяців.