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Економіка

Укрексімбанк закриє представництво у Житомирі

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Укрексімбанк закриє представництво у Житомирі

Правління державного Укрексімбанку ухвалило рішення закрити представництво банку у Житомирі, останнім робочим днем якого визначено 2 листопада 2026 року.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішення ухвалено 29 липня 2026 року в межах трансформації регіональної мережі та для підвищення операційної ефективності.

Представництво на вул. Перемоги, 23 здійснює інформаційно-презентаційну діяльність і консультує клієнтів банку щодо співпраці з діловими та фінансовими колами.

Укрексімбанк – державний банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року Укрексімбанк із загальними активами 293,94 млрд грн посідав третє місце серед 58 платоспроможних банків України. У другому кварталі банк закрив п’ять відділень, унаслідок чого на 1 липня їх кількість скоротилася до 18.

#укрексiмбанк #житомир #закриття
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