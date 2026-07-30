Україна потребуватиме додаткових $67,4 млрд міжнародної допомоги у 2027-2029рр - KSE Institute

Зміщення очікуваного терміну завершення війни на другу половину 2027 року призведе до збільшення оборонних видатків і створить додатковий дефіцит фінансування держбюджету України у розмірі $67,4 млрд на 2027–2029 роки, зазначається у звіті KSE Institute.

"Довша повномасштабна війна суттєво збільшить видатки на оборону та безпеку, стримуватиме доходи бюджету та відкладатиме доступ до ринкового фінансування", - йдеться у макроекономічному огляді за ІІІ квартал 2026 року.

Сукупні видатки на оборону та безпеку за цей період зростуть на $68 млрд порівняно з попередніми оцінками і становитимуть $101,5 млрд у 2026 році та $112,9 млрд у 2027 році. Для збереження боргової стійкості додаткове залучення коштів має відбуватися у формі грантів або пільгових кредитів.

Зазначається, що дефіцит бюджету без урахування грантів у 2026 році очікується на рівні 19,1% ВВП, у 2027 році - 18,8% ВВП, у 2028 році - 17,8% ВВП та у 2029 році - 12,6% ВВП. Водночас, якщо у 2026 році розрив фінансування бюджету відсутній (фактично передбачене надлишкове фінансування у $4 млрд), то у 2027 році він становитиме $19,51 млрд, у 2028 році - $27,1 млрд, а у 2029 році - $20,7 млрд.

Зовнішній розрив фінансування у 2026 році оцінюється у $16,2 млрд, у 2027 році він скоротиться до $2 млрд, тоді як у 2028 році очікується профіцит у $10,6 млрд з наступним розривом у $4 млрд у 2029 році. Валові міжнародні резерви на кінець 2026 року очікуються на рівні $73,5 млрд, у 2027 році - $75,5 млрд, у 2028 році - $65 млрд та у 2029 році - $68,9 млрд.

Як повідомлялося, у макроогляді за другий квартал KSE Institute прогнозував зростання реального ВВП України у 2026 році на рівні 2,3%, однак перегляд термінів завершення війни спонукав аналітиків погіршити цей показник до 1,9%.