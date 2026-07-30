Енергетики готуються до аномальної спеки наступного тижня та пікових серпневих навантажень

Енергетики готують енергосистему України до максимальних серпневих навантажень, зокрема, планують збільшити виробництво електроенергії внутрішньою генерацією та наростити імпорт, повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

"Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт", – зазначили у відомстві.

В Міненерго на нараді з керівництвом "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу" та енергетичного регулятора НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, на який також припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.

Як пояснили у міністерстві, вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі, зокрема, відкореговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоках АЕС.

Також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії та стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання.

Окрім того, буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

"Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – наголосили в Міненерго.

У міністерстві додали, що кожен може допомогти енергетикам, а саме: розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00-23:00) стане внеском споживачів у стабільну роботу енергосистеми.