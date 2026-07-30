Глава Нацбанку анонсував незабаром значний пакет валютних послаблень, у т.ч. для фізосіб

Національний банк України завершив значну частину перемовин та обговорень із Міжнародним валютним фондом (МВФ) і найближчим часом ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу в четвер, майбутні послаблення стосуватимуться як фізичних осіб, так і підприємств.

"Ми завершили значну частину перемовин і обговорень з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду. Буде, відповідно, оприлюднено значний пакет валютної лібералізації, який торкнеться фізичних осіб, і в тому числі підприємств. Те, що стосується українського бізнесу в питанні валютної лібералізації, для Національного банку завжди було у фокусі уваги", - зазначив очільник регулятора.

Пишний підкреслив, що стимулююча валютна лібералізація залишається одним із ключових пріоритетів Нацбанку ще з 2023 року. За його словами, регулятор підтримує заходи, які чинять позитивний доданий ефект та стимулюють економічні процеси відновлення й розвитку країни.

Як повідомлялося, у матеріалах першого перегляду Програми розширеного фінансування EFF, опублікованих на сайті МВФ зазначає, що валютна лібералізація має залежати від виконання ключових передумов, включаючи глибші валютні ринки, добре закріплені інфляційні очікування та стійку фінансову стабільність, водночас збалансовуючи їх з економічними потребами.