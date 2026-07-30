Нацбанк очікує зростання облікової ставки до 16% у IV кв.-2026 та її зниження з II кв.-2027 з виходом на 14% у IV кв.-2027

Національний банк України, який з 31 липня підвищив облікову ставку з 15% до 15,5% річних, також суттєво підняв її прогнозну траєкторію: з кінця третього кварталу цього року очікується її підвищення до 16% та утримання на цьому рівні весь перший квартал наступного року, тоді як до цього НБУ на весь цей період закладав її на рівні 15%.

"Прогноз Національного банку передбачає, що облікову ставку до кінця року може бути ще раз підвищено до 16%. Водночас я хочу наголосити на тому, що прогноз Національного банку ніколи не був і не повинен сприйматися як зобов’язання", – заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Нацбанк буде орієнтуватися на зміни в балансі ризиків та тенденції, щоб діяти найкращим способом для реалізації ключового мандату – цінової стабільності, забезпечуючи фінансову стабільність і пам’ятаючи про потребу підтримки економічного розвитку.

Згідно із оновленого графіку, розміщеного на сайті центробанку, Нацбанк, як і раніше, очікує початку зниження ставки у другому кварталі 2027 року таким же темпом – з виходом на 14% на четвертий квартал проти 13% у попередньому прогнозі.

Водночас у 2028 році НБУ прогнозує швидше зниження ставки – до 11,2% у четвертому кварталі, але це все одно на 0,5 процентного пункту вище, аніж у попередніх очікуваннях.

Нацбанк також підняв і прогнозну траєкторію інфляції, прогноз якої цього року він погіршив з 9,4% до 10,0%, наступного – з 6,5% до 6,9%. Згідно оновленого графіку, такий перегляд переважно викликаний переоцінкою темпів зростання у четвертому кварталі цього року та темпів зниження інфляції наступного року: якщо раніше НБУ очікував у першому кварталі 2027 року інфляцію 8,2%, то тепер – 9,1%, а у другому – відповідно 7,5% та 8,2%.