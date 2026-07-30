ОПК з очікуваного зростання ВВП України у 2026р на 1,8% забезпечує 1,4% – Пишний

Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) забезпечує близько 1,4 відсоткового пункту з прогнозованого на 2026 рік зростання реального ВВП України на 1,8%, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Ми бачимо, як зростають обсяги кредитування, як наразі вибудовуються плани з локалізації виробничих потужностей. ОПК дедалі більше стає відчутним драйвером навіть на тлі негативних ефектів, які спричиняє подальший повітряний терор Російської Федерації", – сказав він під час брифінгу в четвер.

Голова Нацбанку наголосив, що розвиток ОПК має отримати максимальну підтримку як регулятора, так і всієї банківської системи.

Як повідомлялося, НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,8% з 1,3%, повернувши його до рівня січневого прогнозу.

За оцінками регулятора, у другому кварталі реальний ВВП зріс на 0,8% у річному вимірі після падіння на 0,6% у першому кварталі. Пожвавленню економіки у другому півріччі мають сприяти пом’якшення фіскальної політики, локалізація виробництва озброєння та більші, ніж торік, урожаї.

У 2027 році Нацбанк очікує пришвидшення економічного зростання до 2,8%, тоді як прогноз на 2028 рік погіршив до 3% з 3,7%.