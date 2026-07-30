Польща 3 серпня перейде на NCTS Фаза 6 із тимчасовим відключенням транзитної системи увечері 2 серпня – ДМС

Польща з 3 серпня 2026 року переходить на застосування електронної транзитної системи NCTS Фаза 6 з опцією opt-in, повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

Згідно з повідомленням відомства в телеграм-каналі, у зв’язку з проведенням технічних робіт та налаштуванням нового програмного забезпечення 2 серпня з 19:00 за київським часом електронна транзитна система Польщі буде тимчасово недоступна.

У ДМС звертають увагу, що після переходу Польщі на NCTS Фаза 6 зберігається можливість подання комбінованих транзитних декларацій з даними безпеки без додаткового подання Загальної декларації в’їзду (ENS) до системи ICS2. Аналогічний порядок застосовується під час переміщення товарів до Словаччини.

Водночас під час переміщення товарів до Угорщини та Румунії подання Загальної декларації в’їзду (ENS) до ICS2 залишається обов’язковим відповідно до вимог європейського законодавства – орієнтовно за одну годину до прибуття транспортного засобу до пункту пропуску.

Митна служба закликає врахувати цю інформацію під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються під процедурою спільного транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Як повідомлялося, Україна розпочала перехід на (NCTS) Фаза 6 22 червня 2026 року з подальшим вдосконаленням електронного обміну даними між митними адміністраціями в межах "митного безвізу". Водночас при в’їзді на територію Євросоюзу через Румунію (яка перейшла на Фазу 6 з 25 травня поточного року) або Угорщину (перейшла з 18 січня) українським компаніям, окрім стандартної декларації Т1, необхідно додатково подавати загальну декларацію в’їзду (ENS) до системи ICS2 відповідно до європейських вимог.