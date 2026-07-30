НБУ оцінює недоотримання валютної виручки у II пів.-2026 через блокування Росією портів у $2,5 млрд – Пишний

Обстріли портів Російською Федерацією та блокування морської інфраструктури призведуть до недоотримання Україною близько $2,5 млрд експортної виручки у другому півріччі 2026 року, повідомив очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Вже не перший рік Росія вдається до відповідного терору, який підв’язує не лише експортні спроможності і функціонування морської інфраструктури, але й завдає відчутного впливу на глобальну продовольчу безпеку (…) За нашими оцінками, недоотримання експортної виручки в другій половині 2026 року становитиме близько $2,5 млрд. Проте очікується, що ці обсяги будуть експортовані протягом першого півріччя 2027 року", – зазначив голова центробанку під час брифінгу в четвер.

Пишний зауважив, що останніми роками Україна експортувала в середньому 4-4,5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць, з яких близько 90% йшло через морські порти. Наразі наявні альтернативні шляхи – залізниця та дунайські порти – дозволяють експортувати близько 2,5 млн тонн щомісяця.

За його словами, з огляду на спеку та мілководдя спроможність Дунаю зараз дещо обмежена, проте після відновлення у серпні-вересні альтернативна логістика зможе забезпечити транспортування близько 3,5 млн тонн на місяць.

Пишний наголосив, що використання альтернативних маршрутів дозволить зменшити втрати від зупинки морського коридору, хоча така логістика є відчутно дорожчою та має меншу пропускну здатність. Водночас зберігаються ризики посилення обстрілів дунайських портів.

Як повідомлялося, протягом останніх місяців РФ посилила обстріли портів та суден. У липні Росія трьома ракетами влучила у судно з кукурудзою, що вбив 10 моряків, призвів до тимчасової зупинки заходу суден за агропродукцією в чорноморські порти України. Датська компанія Maersk тимчасово призупинила подальше надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП) у зв’язку з російськими обстрілами його інфраструктури. Проте морський порт "Чорноморськ" разом з іншими портами Великої Одеси продовжують працювати в штатному режимі, Український морський коридор забезпечує експорт української продукції та виконання міжнародних контрактів.

Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує експорт 52 млн тонн зернових та олійних культур у 2026/2027 маркетинговому році за умови повноцінної роботи українських морських портів, проте застеріє що можуть бути наслідки через атаки РФ на портову інфраструктуру. Зокрема, неможливість експортувати значні обсяги врожаю через логістичні проблеми негативно позначиться на доходах агровиробників, ціновій ситуації на внутрішньому ринку, а також економіці України та її платіжному балансі.