Тарифи на вантажні перевезення зростуть на 30% з 1 серпня, наказ підписано – "Укрзалізниця"

В Україні з 1 серпня цього року набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення, які передбачають їх індексацію на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, які раніше залежали від того, який вантаж у них попередньо перевозився, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця".

"Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року", – написала "Укрзалізниця" у соціальній мережі Facebook у четвер, наголосивши, що увесь цей час вона продовжує працювати під постійними російськими обстрілами.

В "УЗ" додали, що публікація рішення очікується завтра, 31 липня, а цьому підписанню передувало завершення всіх передбачених законодавством процедур погодження, після чого наказ зареєструвало Міністерство юстиції України.

"Укрзалізниця" пояснила, що після консультацій із найбільшими вантажовідправниками, галузевими асоціаціями та іншими учасниками ринку було досягнуто компромісне рішення здійснити індексацію тарифів у два етапи: спочатку, з 1 серпня цього року, на 30% та ще на 15% - з 1 січня 2027 року.

"Для виконання своїх завдань "Укрзалізниця" потребує справедливих тарифів. З моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більше, ніж удвічі", - додали в "УЗ".

За оцінками компанії, відтермінування індексації за останні роки забезпечило вантажовідправникам позитивний економічний ефект у понад 100 млрд грн.

Водночас додаткові витрати "УЗ" на електроенергію порівняно з 2023 роком зросли на понад 15 млрд грн. Крім того суттєво подорожчали паливо, матеріали, ремонти, обладнання та інші складові собівартості перевезень.

В "УЗ" також зазначили, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено понад 460 локомотивів. Для їх ремонту та відновлення компанія розгорнула масштабні роботи, які потребують ритмічного фінансування.

"Попри ці заходи подальше відтермінування індексації стало неможливим. Через незмінні з 2022 року тарифи вантажний сегмент уже працює з суттєвим операційним збитком", - зауважила компанія.

"УЗ" уточнила, що її розрахунки щодо необхідності індексації тарифів підтверджені висновками Державної аудиторської служби України та міжнародних аудиторів.

Серед іншого у компанії наголошують, що для проходження найближчої зими залізниця потребуватиме підтримки міжнародних фінансових організацій, які також аналізують її фінансовий стан та акцентують увагу на необхідності перегляду тарифів.

"Ми й надалі продовжимо працювати спільно з українським бізнесом, адже сильна економіка та стабільна логістика є спільною основою стійкості країни. Водночас подальше субсидіювання економіки за рахунок фінансового виснаження "Укрзалізниці" та збиткових вантажних тарифів більше неможливе", - йдеться в її повідомленні.

У червні голова правління "УЗ" Олександр Перцовський під час пресконференції заявляв, що компанія за підсумками 2026 року очікує отримати чистий збиток у розмірі 21,9 млрд грн та дефіцит ліквідності 26,3 млрд грн за умови відсутності індексації тарифів.

За оцінками компанії, через стримування індексації тарифів недоотриманий обсяг грошових надходжень за період з 2023 року – 3 місяці 2026 року становить 99,5 млрд грн.

Згодом у подкасті "Що з економікою" Центру економічної стратегії (ЦЕС) він також повідомляв, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% покращить можливості "Укрзалізниці" у переговорах із власниками її єврооблігацій на $1,05 млрд, за якими компанія у січні цього року відмовилася виплачувати купонні платежі.

За його словами, компанія також розраховує, що їй "підставлять плече" міжнародні фінансові організації та інші партнери з ліквідністю, і все це разом дасть змогу цей борг реструктуризувати.

Як повідомлялося, у січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов’язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на тлі зменшення їх обсягу, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

У 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 15,6% – до $2 млрд 189 млн, EBITDA – на 30,2%, до $293 млн, з яких $270 млн становила бюджетна підтримка. Відношення чистого боргу до EBITDA зросло до рівня 5,2.