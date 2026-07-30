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Економіка

Транспорт, видобувна промисловість, енергетика найбільше страждають від атак РФ, НБУ оцінює втрати через це у 0,9% ВВП – Пишний

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Транспорт, видобувна промисловість, енергетика найбільше страждають від атак РФ, НБУ оцінює втрати через це у 0,9% ВВП – Пишний

Систематичні обстріли з боку РФ найбільше вражають транспорт, видобувну промисловість та енергетику, а загальний негативний вплив цих атак на ВВП України у 2026 році оцінюється приблизно у 0,9% ВВП, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Вплив на ВВП з боку агро буде обмеженим, але відчутнішим з боку транспорту, добувної промисловості та енергетики. Валова додана вартість в сільському господарстві не повинна постраждати, врожаї буде зібрано і відповідно розподілено. Якщо цей врожай не надійде на експорт, то піде в запаси або внутрішнє споживання", – сказав він під час брифінгу в четвер.

Водночас голова НБУ зазначив, що через недоотримання запланованої виручки аграріями виникають ризики для наступних посівних кампаній. У зв’язку з цим Нацбанк підготував пакет рекомендацій для банківської системи, який планують обговорити на нараді з топ-30 банками в п’ятницю, аби підтримати фінансовий стан агровиробників.

Пишний додав, що обмеження експорту матиме стриманий вплив на внутрішні ціни для кінцевого споживача. Через зростання пропозиції аграрної сировини всередині країни ціни на продовольство або знизяться, або не зростатимуть високими темпами, хоча це й відбудеться за рахунок фінансового стану аграріїв.

#пишний #ввп #атаки_рф #нбу
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