НБУ модернізує опердизайн процентної політики: 3-міс. депосертифікати з 7 серпня розміщуватимуться на тендерах

Національний банк України (НБУ) з 7 серпня 2026 року змінить механізм розміщення тримісячних лімітованих депозитних сертифікатів: замість повного задоволення заявок банків проводитиме процентні тендери з оголошеним обсягом один раз на два тижні, повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається, що це стане першим етапом модернізації операційного дизайну процентної політики, метою якої є активізація грошового ринку, розвиток ринкових орієнтирів вартості коштів та підвищення ефективності монетарної трансмісії.

Обсяги розміщення тримісячних депозитних сертифікатів НБУ визначатиме з урахуванням необхідності зберегти привабливість гривневих інструментів і стимули для банків конкурувати за вкладників.

Можливість банків розміщувати ліквідність у таких сертифікатах і надалі залежатиме від їхньої активності на ринку строкових гривневих депозитів населення, однак фактичний обсяг розміщення визначатиметься за результатами тендерів.

Перший процентний тендер відбудеться 7 серпня. Оголошення про його обсяг НБУ публікуватиме напередодні, а результати – після завершення.

Регулятор зазначив, що чинний операційний дизайн, зокрема запроваджені у квітні 2023 року тримісячні депозитні сертифікати, посилив процентну трансмісію, роль облікової ставки та конкуренцію банків за вкладників.

У липні 2026 року середня дохідність строкових депозитів перевищує 14%, тоді як у 2022 році вона коливалася в межах 9-12%. З початку 2026 року вкладення населення у строкові гривневі депозити зросли майже на 10%, а з початку повномасштабного вторгнення – удвічі.

Вкладення населення у гривневі облігації внутрішньої державної позики з початку 2026 року збільшилися у 1,5 раза, а з початку повномасштабного вторгнення – майже у вісім разів.

У НБУ пояснили необхідність оновлення тим, що окремі параметри чинного дизайну почали обмежувати посилення сигнальної ролі облікової ставки та стимули для розвитку грошового ринку.

Подальші етапи модернізації впроваджуватимуть поступово з урахуванням їхнього впливу на грошовий ринок, депозитні ставки, попит на гривневі активи та загальні монетарні умови.

Як повідомлялося, НБУ запровадив тримісячні лімітовані депозитні сертифікати у квітні 2023 року, прив’язавши можливості банків вкладати в них кошти до обсягів і темпів нарощування строкових гривневих депозитів населення.

Надалі регулятор кілька разів коригував параметри інструменту: з квітня 2024 року приріст гривневих депозитів фізосіб строком понад 93 дні для визначення ліміту почали розраховувати за останні 12 місяців, а з квітня 2025 року НБУ підвищив мультиплікатор такого приросту з 3 до 3,5 та збільшив на 1 в.п. спред між обліковою ставкою і ставкою за тримісячними депсертифікатами.