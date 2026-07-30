Львів просить уряд переглянути постанову, яка затримує реалізацію енергетичних проєктів

Львівська міська рада звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького із закликом терміново врегулювати проблеми, пов’язані із застосуванням постанови Кабінету Міністрів №1512.

"Чинні вимоги до визначення вартості будівництва суттєво затримують реалізацію критично важливих енергетичних проєктів і можуть поставити під загрозу підготовку громад до опалювального сезону", – повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне звернення озвучили в четвер, 30 липня, під час засідання сесії Львівської міської ради. У документі наголошують, що нові правила ускладнюють підготовку проєктної документації, затягують проходження експертизи та створюють додаткове адміністративне навантаження на замовників і проєктні організації.

"У міськраді зазначають, що на практиці виникає низка проблем. Зокрема, виробники та постачальники не можуть оперативно надати необхідну кількість комерційних пропозицій, а для спеціалізованого обладнання неможливо отримати універсальні пропозиції цін. Відсутність чітких підходів до підтвердження вартості матеріалів призводить до різного трактування вимог під час експертизи. Крім того, комерційні пропозиції не гарантують незмінності цін, а відсутність централізованих джерел цінової інформації створює додаткові ризики для замовників", – йдеться у повідомленні.

У зверненні міська рада просить уряд якнайшвидше надати офіційні роз’яснення щодо застосування постанови №1512 або внести необхідні зміни до нормативного регулювання. На переконання депутатів, це дозволить забезпечити баланс між прозорістю використання бюджетних коштів і своєчасною реалізацією проєктів, необхідних для енергетичної стійкості громад.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Олександр Єгоров, через дію постанови реалізація критично важливих проєктів уже затримується на 3-4 місяці. За його словами, така ситуація може негативно позначитися на підготовці громад до майбутнього осінньо-зимового періоду.