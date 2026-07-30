Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів на кінець 2026р на $4,9 млрд, на кінець 2027р – на $7,2 млрд

Національний банк України (НБУ) збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026 року до $69,7 млрд з $64,8 млрд, на 2027 рік – до $73,7 млрд з $66,5 млрд.

"Надходження частини отриманої іноземної валюти до міжнародних резервів зумовить їх зростання до майже $70 млрд наприкінці року. Цей прогноз враховує збільшення потреб в імпорті компонентів для виробництва озброєння та відповідно розширення структурного попиту на іноземну валюту, що вимагатиме нарощування інтервенцій НБУ для задоволення потреб економіки й водночас збереження стійкості валютного ринку. Тобто посередницька роль НБУ на валютному ринку посилиться", – зазначив Нацбанк у релізі у четвер.

Як повідомлялося, на валютні рахунки уряду в Нацбанку в червні надійшло $11, 3 млрд, зокрема, $6,8 млрд – від ЄС та майже $4,5 млрд – через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала $4,4 млрд від Європейського Союзу в межах першої виплати першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan, однак ці кошти не було зараховано до міжнародних резервів країни у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. У липні Україна отримала черговий транш в розмірі EUR3,47 млрд від ЄС в межах Ukraine Support Loan та другий транш близько $690 млн від МВФ. В НБУ очікують, що загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від партнерів у 2026 році може сягнути близько $54 млрд, що буде достатньо для покриття дефіциту бюджету.