Нацбанк поліпшив прогноз зростання ВВП України на 2026р. з 1,3% до 1,8%

Національний банк України (НБУ) повернув прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2026 році до рівня 1,8%, на якому він очікував його у січні, після погіршення у квітні до 1,3%.

"Пом’якшення фіскальної політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на локалізацію виробництва озброєння, а також більші, ніж торік, урожаї сприятимуть пожвавленню економічної активності у другому півріччі", – заявив голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу у четвер.

Він уточнив, що у другому кварталі, за оцінками Нацбанку, реальний ВВП зріс на 0,8% у річному вимірі після падіння на 0,6% у першому кварталі завдяки поліпшенню стану енергосистеми та нарощуванню бюджетних видатків на тлі зниження невизначеності щодо зовнішньої допомоги.

Суттєвішому зростанню економіки перешкоджають наслідки інтенсифікації атак Росії на логістичну інфраструктуру, зокрема, блокування портів, енергетику та об’єкти бізнесу, додав НБУ.

У 2027 році Нацбанк, як і в квітні, очікує пришвидшення економічного зростання до 2,8% завдяки інвестиціям у виробничі потужності, стабілізації енергетичного сектору, збільшенню врожаїв і стійкому споживчому попиту.

Прогноз на 2028 рік погіршений до 3,0% з 3,7% у квітневому огляді.

"Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, однак значний вплив може мати й подальший розвиток подій на Близькому Сході", – наголосив НБУ.

Щодо номінального ВВП, то його прогноз на цей рік покращено до 10,065 трлн грн з 10,030 трлн грн, на наступний – до 11,220 трлн грн з 11,170 трлн грн.

Як повідомлялося, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилось до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії. Номінальний ВВП минулого року склав 8,931 трлн грн.

МВФ у червні-липні погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – в діапазоні 1,8-2,5%.

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року. За оптимістичного сценарію, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року становитиме 4,5%, тоді як за менш оптимістичного – 1,3%.