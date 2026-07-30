Зміна митного ліміту з EUR150 до EUR45 зменшить обсяги міжнародних B2C-відправлень та вплине на бізнес-моделі

Зміни у митному законодавстві, у тому числі скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150, у короткій перспективі зменшить обсяги міжнародних B2C-відправлень у сегменті середньої вартості, для залученого бізнесу – вплине на інвестиційні рішення, прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця генерального директора з комерції та маркетингу Meest China Ганна Крапивна.

"Якщо говорити про довгострокову перспективу, саме B2B-сегмент відчує більш стратегічний вплив, адже зміни впливають на бізнес-моделі, конкурентоспроможність компаній та їхні інвестиційні рішення, тоді як для B2C основний ефект проявляється у зміні поведінки покупців та попиту", – каже Крапивна.

За її словами, для B2C-сегмента наслідки змін митних умов, особливо зменшення митного ліміту, або ж підвищення ставок податків відчуваються майже миттєво. Покупець одразу бачить зміну кінцевої вартості товару через додаткові митні платежі або ПДВ.

"Такі зміни зазвичай призводять до зниження кількості імпульсивних покупок, особливо у сегменті недорогих товарів з міжнародних маркетплейсів. Частина клієнтів починає ретельніше порівнювати ціни або переходить до локальних продавців, якщо різниця у вартості стає несуттєвою. Саме B2C-сегмент найбільше відчує наслідки зниження зміни митного ліміту з EUR150 до 45", – каже вона.

Після зниження безмитного ліміту фактично всі відправлення вартістю понад EUR45 підпадатимуть під сплату ПДВ та митних платежів (відповідно до чинних правил їх нарахування), у багатьох категоріях товарів різниця в ціні після сплати податків стане настільки незначною, що покупцю буде вигідніше придбати аналогічний товар в Україні.

"До того ж локальна купівля забезпечує швидшу доставку, простіше повернення товару та гарантійне обслуговування. Саме тому можна очікувати зниження обсягів міжнародних B2C-відправлень, особливо у сегменті товарів середньої вартості", – повідомила Крапивна.

У B2B-сегменті ефект менш помітний для кінцевого споживача, але значно глибший для бізнесу.

Аби зберегти можливість надавати послуги з постачання товарів за конкурентною ціною, компанії змушені переглядати структуру собівартості, змінювати фінансове планування, адаптувати логістичні ланцюги та враховувати додаткові витрати на митне оформлення.

"Якщо говорити про довгострокову перспективу, саме B2B-сегмент відчуває більш стратегічний вплив, адже зміни впливають на бізнес-моделі, конкурентоспроможність компаній та їхні інвестиційні рішення, тоді як для B2C основний ефект проявляється у зміні поведінки покупців та попиту. Водночас будь-які законодавчі зміни стимулюють логістичні компанії ще активніше інвестувати в автоматизацію митних процесів, цифрові сервіси та консультаційний супровід клієнтів, щоб мінімізувати вплив нових вимог", – каже Крапивна.

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Телеграм у середу ввечері, уряд повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який вводить податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні поштові відправлення в Україну вартістю до EUR150. За його словами, очікується, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку.

Раніше повідомлялося, що прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 є умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

В оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов’язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.