ПриватБанк планує до кінця 2026 р. виставити на продаж землю та нерухомість у Буковелі та інші активи

ПриватБанк планує до кінця 2026 року виставити на продаж три об’єкти з портфелю стягнутого майна – стадіон "Дніпро-Арена" з тренувальною базою, ТЦ "Приозерний" в Дніпрі та нерухомість і земельні ділянки на гірськолижному курорті Буковель з будівлями готельного комплексу Radisson, повідомила пресслужба банку.

Згідно із повідомленням, одним з лотів стануть належна банку частина майна гірськолижного комплексу Буковель, будівель готельних комплексів Radisson та гуртожиток, разом з земельними ділянками, та окремі комерційні приміщення.

Раніше у листопаді 2025 року ПриватБанк виставив на аукціон право оренди на свої активи у Буковелі. Тоді ТОВ "Буковель" Оксани і Захара Палиць (ексдружина і син народного депутата Ігоря Палиці) стало переможцем двох аукціонів та отримало в оренду будівлі готельного комплексу та гірськолижні канатні дороги з 30-ма земельними ділянками загальною площею 98,7 га.

ПриватБанк також планує виставити на продаж дніпровський ТЦ "Приозерний" площею 32 тис. кв. м, який включає торговельні, офісні та складські приміщення, розважальну і спортивну інфраструктуру. Об’єкт також має підземний паркінг.

Окремим лотом банк виставить стадіон "Дніпро-Арена" в Дніпрі. Стадіон розрахований на 31 тис. глядачів. Разом з ним банк планує реалізувати навчально-тренувальну базу в Придніпровську. Комплекс включає сім футбольних полів, критий манеж, житлові корпуси для спортсменів, медико-відновлювальний центр, басейн та тренажерний зал.

У ПриватБанку зазначають, що реалізація стягнутого майна дасть змогу скоротити витрати на їх утримання, покращити фінансовий результат банку та збільшити надходження до державного бюджету через податки і дивіденди.