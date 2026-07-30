Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 10,0% та у 2027р до 6,9%

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні на 2026 рік з 9,4% у попередньому квітневому прогнозі до 10,0%, а на 2027 рік – з 6,5% до 6,9%.

"Останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси. Інфляційні очікування загалом були стійкими, однак залишалися підвищеними", – зауважив регулятор у релізі в четвер.

Згідно з ним, прогноз базової інфляції погіршено ще суттєвіше: на цей рік – з 7,2% до 9,2%, на наступний – з 4,3% до 5,1%.

Нацбанк нагадав, що у червні споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% передусім завдяки розширенню пропозиції сирих продуктів харчування. Натомість базова інфляція надалі пришвидшувалася – до 8,1% – та перевищувала траєкторію прогнозу НБУ.

Відповідно до його оцінок, в липні зростання споживчої інфляції відновилося, а базової – продовжилося.

"Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди", – зазначив Нацбанк.

За прогнозом НБУ, інфляція почне знижуватись у 2027 році (до 6,9%) та досягне цільового рівня 5% наприкінці 2028 року, які і передбачалося у квітневому прогнозі. Цьому сприятимуть поступове скорочення дефіцитів бюджету, послаблення тиску на ринку праці, очікуване нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці в міру зниження безпекових ризиків. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.

Як повідомлялося, у січні цього року Нацбанк прогнозував інфляцію в Україні на цей рік на рівні 7,5%, а на наступний – 6%.

Інфляція в Україні у 2025 році знизилася до 8% з 12% роком раніше. У 2023 році вона становила 5,1% після стрибка до 26,6% у 2022 році.