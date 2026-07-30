З 1 жовтня в Україні відновлять повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів – Мінекономіки

Кабінет міністрів України скасував тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені у 2022 році через повномасштабну війну, повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

"У 2022 році тимчасове спрощення вимог було необхідним, щоб не допустити дефіциту продукції, підтримати виробників і зберегти безперебійне постачання в умовах зруйнованої логістики та нестачі сировини. Нині ринок адаптувався, виробничі процеси й ланцюги постачання стабілізувалися, тому повертаємося до повноцінних правил маркування", – цитує пресслужба заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика.

Як зазначається в повідомленні, після відновлення стандартних правил обов’язкову інформацію про харчові продукти та корми має бути викладено державною мовою, а дані на упаковці – відповідати фактичному складу продукції, зокрема щодо рецептури, харчової цінності та алергенів. Також буде скасовано можливість використовувати пакувальні матеріали інших виробників, яка діяла для релокованих підприємств.

Наголошується, що продукція, промаркована за спрощеними правилами, залишатиметься в обігу до завершення терміну придатності або мінімального строку зберігання.

Як повідомлялося, Кабмін у 2022 році ухвалив постанови №186 "Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану" та №234 "Деякі питання забезпечення безпечності та гігієни кормів в умовах воєнного стану", якими тимчасово спростив вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Із 1 жовтня 2026 року ці документи втратять чинність.