Знижка на російську нафту для Індії скоротилася до $1-2 за барель через побоювання щодо поставок з Близького Сходу

Знижки на російську нафту сорту Urals, що постачається до Індії, цього тижня скоротилися до $1-2 CША за барель порівняно з еталонною нафтою Brent на тлі побоювань щодо поставок нафти з Близького Сходу, передає агентство Reuters.

Як повідомляється, різке скорочення дисконту свідчить про суттєву зміну ринкової ситуації порівняно з початком липня, коли партії Urals продавалися в Індії зі знижкою понад $10 за барель через надлишок близькосхідної нафти та слабкий попит з боку Китаю.

Китай та Індія продовжують залишатися найбільшими покупцями російської нафти, експорт якої був переорієнтований з Європи на ринки Азії після запровадження західних санкцій у відповідь на війну Росії в Україні.

За даними джерел, індійські нафтопереробні заводи активізували закупівлі російської нафти через нові побоювання щодо надійності постачання з Близького Сходу після відновлення військових дій США проти Ірану та нових перебоїв у русі танкерів через Ормузьку протоку.

"Індійські нафтопереробні підприємства цього року закуповують великі обсяги російської нафти, оскільки вона зарекомендувала себе як стабільна сировина", – зазначає одне із джерел.

Водночас співрозмовник наголосив, що ціни залишаються досить нестабільними через геополітичну напруженість, що впливає на світові ринки.

Цього тижня китайські нафтопереробні підприємства також збільшили закупівлі російської нафти на тлі перебоїв із постачанням сировини з Близького Сходу. Згідно з торговими даними та інформацією учасників ринку, у другому кварталі імпорт сирої нафти до Індії з Росії та Латинської Америки різко зріс, тоді як імпорт із Близького Сходу скоротився через обмеження поставок через Ормузьку протоку.

Російська нафта продовжує становити значну частку імпорту нафти до Індії, що підтримується конкурентним ціноутворенням та стабільними поставками попри періодичні коливання на ринку та логістичні проблеми.